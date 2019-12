Apre a Milano LaMiaBanca, il primo bancomat di bitcoin con servizio di consulenza

Un nuovo passo avanti per rendere facile e sicuro vendere e comprare bitcoin, per piccoli e grandi risparmiatori. Apre a Milano un nuovo ufficio con sportello ATM e vetrina, rivolto agli investitori in valuta virtuale. LaMiaBanca, aperta in via Bixio angolo via Kramer, nasce su iniziativa del dottor Paolo Bianco, imprenditore ed esperto di valute virtuali e blockchain. Offre servizi a 360 gradi per tutti i novizi del settore, ma anche per esperti: da come compiere il primo acquisto di criptovalute, all’assistenza continua nel mantenimento e spendibilità dei propri fondi, casi d’uso e molto altro.

“Con LaMiaBanca - afferma Paolo Bianco - forniamo consulenza personalizzata e istruzione sulle criptovalute, con addetti specializzati, per svolgere ogni formalità pratica e burocratica necessaria ad acquistare bitcoin. Il cliente non si dovrà preoccupare di nulla, sarà il personale a svolgere tutto il lavoro. Potrà anche, in modo diretto e semplice, convertire i propri euro in bitcoin attraverso uno sportello ATM. Una splendida occasione anche per fare sorprendenti regali per le Feste”.

Come garanzia di sicurezza e rispetto dei requisiti del Banca d’Italia, LaMiaBanca ha stretto un accordo con il circuito autorizzato Chainblock. L’esperienza di Paolo Bianco, che si occupa da anni di blockchain e criptovaluta, assicura poi la completa conoscenza del settore.