Rodolfo Bellatti suonerà al concerto di Santo Stefano di Montanaro

Il concerto di Santo Stefano sarà un viaggio nelle atmosfere del Settecento e una scoperta, per il grande pubblico, di un autore come Johann Pachelbel (1653-1706), punto di riferimento della musica barocca tedesca per tastiera. Il maestro organista, Rodolfo Bellatti, esecutore anche di musica barocca e promotore di iniziative per la valorizzazione degli organi storici. Di pregio l’organo della chiesa di Santa Maria Assunta a Montanaro, che si presterà all’evento: uno strumento la cui prima costruzione risale al 1810.

“Il concerto di quest’anno è dedicato ai due organi di Baceno e Antillone, sui quali abbiamo inciso il nostro ultimo cd”, spiegano Adriano Giacometto e Roberto Ricco, curatori di Antichi Organi del Canavese. “Siamo orgogliosi del lavoro condotto in val Formazza, su due strumenti molto interessanti che mostrano il legame di queste terre con la cultura vallese. Per questo motivo abbiamo scelto un autore come Johann Pachelbel, che si adatta molto bene a far emergere le qualità acustiche degli organi.Anche se la musica è stata pensata per i due strumenti in Ossola, abbiamo scelto di mantenere la tradizione del concerto nella sua sede storica, a Montanaro, dove, da più di vent’anni, ci segue un pubblico attento e fedele”. Il concerto di Santo Stefano a Montanaro è promosso da Antichi Organi del Canavese, Pro Loco Montanaro e ha il patrocinio della Città Metropolitana di Torino.