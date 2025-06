Chivasso lancia la stagione dei saldi con una lunga serata di shopping e musica

Aperture straordinarie delle attività del Distretto Urbano del Commercio sabato 5 luglio a Chivasso, in occasione dell’avvio della stagione dei saldi. Sarà una lunga serata di shopping e musica quella promossa da Comune e ASCOM che annuncia l’adesione di oltre 50 commercianti del capoluogo.

“Rinnoviamo un appuntamento consolidato a Chivasso – ha commentato l’assessore comunale al Commercio Chiara Casalino – per aprire con fiducia ed ottimismo una fase importante per esercenti ed acquirenti. L’iniziativa conferma l’interesse dell’amministrazione comunale per implementare la tenuta del tessuto economico cittadino, promuovendone le sue qualità, in un’ottica di fidelizzazione costante con i clienti”.

Per il Presidente Ascom Chivasso Carlo Nicosia: "Sabato 5 luglio Chivasso si anima con i Saldi in Musica, l'atteso evento estivo organizzato da Ascom Confcommercio con il patrocinio della Città di Chivasso. Per l'occasione, i negozi del centro aspettano i clienti con imperdibili offerte sulla collezione estiva 2025, e moltissimi rimarranno aperti anche in serata per consentire più tempo allo shopping. Durante l’apertura serale, oltre all’allegria della filodiffusione in tutte le vie del Distretto Urbano del Commercio, ci saranno tre punti con musica dal vivo per rendere l’appuntamento ancora più speciale: ai civici 23 e 39 di via Torino 23 ed in via Roma 6. Vi aspettiamo per una giornata dedicata allo shopping, al divertimento e alle occasioni, approfittando delle promozioni, godendosi un caffè, un aperitivo, un gelato ed i celebri Nocciolini di Chivasso!”.