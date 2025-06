La Croce Bianca di Volpiano festeggia 45 anni al servizio della comunità

Un traguardo importante per la Croce Bianca Volpianese, che celebra 45 anni di attività al servizio del territorio con un fine settimana di eventi aperti alla cittadinanza. L’associazione, affiliata ad Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), ha organizzato due giornate di festa per ricordare le proprie radici e rendere omaggio a chi, nel tempo, ha contribuito con dedizione alla crescita e alla missione dell’organizzazione.

Sabato 21 giugno, a partire dalle 19:30, la sede della Croce Bianca in via Torino 47 accoglierà volontari, famiglie e cittadini per una serata all’insegna della convivialità. Protagonisti saranno Street Food, musica, giochi e animazione per i più piccoli, in un clima di allegria e vicinanza alla comunità.

Il momento più solenne si terrà domenica 22 giugno. Il programma prevede il ritrovo alle 10:30 in piazza Madonna delle Grazie, da cui partirà una processione verso la Chiesa della Confraternita per la celebrazione della funzione religiosa. Al termine, volontari e ospiti si ritroveranno per il pranzo sociale, che chiuderà ufficialmente i festeggiamenti.

Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte: «Celebrare i 45 anni della Croce Bianca Volpianese significa onorare una storia fatta di coraggio e spirito di servizio. Questa associazione rappresenta uno straordinario esempio di come il volontariato possa radicarsi nel territorio, diventando un punto di riferimento insostituibile per la comunità. I volontari e le volontarie di Volpiano hanno saputo crescere, affrontare le sfide del tempo e costruire un’organizzazione solida e accogliente. A nome di tutto il Comitato regionale Anpas, esprimo il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi decenni, con l’augurio che questo importante traguardo sia solo una tappa verso nuovi obiettivi da raggiungere insieme».

Fondata nel 1979 da un gruppo di cittadini volpianesi guidati da Carmine De Ninno, con il supporto di altri pionieri come Domenico Giannasso, Gabriele Vallarola, Tommaso Crupi, Mario Lombardo e Sergio Bisson, la Croce Bianca Volpianese nacque con l’obiettivo di offrire un servizio di emergenza sanitaria più tempestivo sul territorio. Nonostante le iniziali difficoltà e le diffidenze, grazie all’impegno dei volontari e al sostegno dell’allora sindaco Mario Carletto, fu possibile avviare i primi corsi di primo soccorso e, nel novembre dello stesso anno, costituire ufficialmente l’associazione.

L’11 gennaio 1980 arrivò il primo riconoscimento formale, con la firma della convenzione comunale e la consegna della prima ambulanza, una Fiat 238, evento che segnò l’inizio operativo dell’associazione.

Oggi, a distanza di 45 anni, la Croce Bianca Volpianese è una realtà strutturata e ben radicata, con 207 volontari attivi, di cui 90 donne, nove ambulanze, quattro mezzi attrezzati per il trasporto di persone in situazione di disabilità e sei veicoli per i servizi sociosanitari e di protezione civile. Un anniversario che diventa così occasione per celebrare il passato, valorizzare il presente e guardare con fiducia al futuro, continuando a costruire insieme una comunità più sicura e solidale.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte Odv rappresenta 81 associazioni di volontariato, con 16 sezioni distaccate, 10.695 volontari (di cui 4.242 donne), 5.388 soci e socie e 741 dipendenti (di cui 86 amministrativi). Dispone di 472 autoambulanze, 265 automezzi per il trasporto di persone in situazione di disabilità, 242 mezzi per il trasporto persone e per la protezione civile, oltre a 4 imbarcazioni. Complessivamente, ogni anno svolge 594.623 servizi, di cui 200.399 in emergenza-urgenza 118, percorrendo 20.209.167 chilometri, di cui 4.765.067 legati ai servizi di emergenza.