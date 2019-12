Topo d’appartamento tenta il furto: scoperto dal custode che allerta la polizia

Intorno all’una di notte di mercoledì scorso, è stata segnalata agli agenti della polizia la presenza, in via Lagrange, di un uomo, vestito di scuro e con una borsa al seguito, che era entrato furtivamente all’interno di uno stabile per poi uscirne poco dopo, fuggendo. Perlustrando le vie limitrofe, il soggetto è stato individuato mentre tentava di defilarsi tra le auto in sosta.

Si tratta di un cittadino italiano di 50 anni con precedenti di polizia specifici. L’uomo, forzando il portone d’ingresso e divelto il lucchetto di una finestra, era riuscito a introdursi all’interno di un palazzo in via Lagrange. Il rumore prodotto dagli arnesi atti allo scasso aveva insospettito il custode della struttura, che affacciandosi dalla sua abitazione, aveva intravisto il cinquantenne accedere a un locale magazzino attiguo.

Immediatamente ha allertato le forze dell’ordine. Il cinquantenne è stato dunque arrestato per tentato furto in abitazione aggravato e denunciato per il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso in quanto aveva nascosto un cacciavite nella manica della giacca e 3 pinze a pappagallo, diversi passe-partout, una chiave a brugola e guanti da lavoro all’interno di una borsa.