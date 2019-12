Rivoli, stanziamento di 500mila euro nella legge di bilancio per Palazzo Piozzo

"Uno splendido regalo di Natale sotto l’albero per i rivolesi". Così gli esponenti del Pd di Rivoli, che siedono tra i banchi dell'opposizione, commentano l'inserimento nella legge di bilancio in via di approvazione al Senato, di un articolo che prevede lo stanziamento di 500mila euro in due anni per la ristrutturazione e la valorizzazione di Palazzo Piozzo. "Si è fatto squadra tra politica locale e nazionale con i nostri Parlamentari facendo pressione sul Governo e chiedendo di approvare queste risorse e di farle arrivare sul nostro territorio".