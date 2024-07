Al via la prima gara per la Metro2: 16 mln per consulenza su treni ed opere civili da Rebaudengo-Porta Nuova

Prende il via la prima gara per la linea 2 della Metropolitana . Questa mattina è stato ufficialmente lanciato il bando per le attività di supporto per il “project management” relativo alla scelta del sistema e dei treni, nonché alla realizzazione delle opere civili della tratta “Rebaudengo-Porta Nuova” . Una gara dal valore di 16 milioni di euro .

Miglior risultato

L'obiettivo è di individuare un soggetto, di elevato livello professionale e altissima complessità, che possa supportare il Commissario Bernardino Chiara nel definire le migliori tecnologie da adottare per la nuova linea di metropolitana e la strategia da attuare per la gestione delle procedure di appalto, nonchè il coordinamento dei diversi attori.

Chi si aggiudicherà l'appalto dovrà fornire al Commissario: documentazione tecnica; supporto per le procedure di gara; supporto e verifica della progettazione; supporto alla Direzione Lavori in fase di esecuzione degli appalti.

Il cronoprogramma

Stop a Porta Nuova

Nelle scorse settimane Infra.To ha annunciato che, a causa dell'inflazione e del rincaro dei materiali del 36%, il primo lotto arriverà soltanto a Porta Nuova (a incrociare la linea 1) e non raggiungerà il Politecnico, per il quale si aspetteranno nuovi fondi. In un'ottica di ottimizzazione, poi, "salta" una fermata in Barriera di Milano. Corelli e Cimarosa, che non sono troppo distanti, si uniranno in "Corelli / Tabacchi".