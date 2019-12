Lavori di manutenzione alle biblioteche torinesi Carluccio, Geisser e Cognasso

Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 lavori nelle biblioteche civiche di Torino. Per quanto riguarda la Luigi Carluccio, alcune infiltrazioni d’acqua piovana, che hanno interessato la sede nel corso delle ultime settimane, hanno reso necessario intervenire per individuare i punti da cui l’acqua proveniva e sanare la situazione. Verranno inoltre fatti ulteriori controlli a tutela della sicurezza del pubblico e del personale nello stabile di via Ortigara. Nel frattempo si è provveduto alla selezione e alla preparazione dei libri e all’acquisto di tutti gli arredi. Il servizio del Bibliobus continuerà ad essere garantito fino alla riapertura della sede.

E’ confermata la sospensione dei servizi della Biblioteca civica Alberto Geisser dal 7 gennaio prossimo. Fino al 29 febbraio, data di conclusione dei lavori di disallestimento della sede, per consentire l’avvio del cantiere che si concluderà a febbraio 2022, sarà possibile restituire i libri e ritirare eventuali libri prenotati presso la Biblioteca civica Alberto Geisser nei seguenti orari: martedì dalle 17.00 alle 19.00 e giovedì dalle 10.30 alle 13.30.

Nella sede della Biblioteca civica Francesco Cognasso sono stati completati la tinteggiatura e gli interventi manutentivi sulla controsoffittatura e si stanno iniziando ad affrontare i lavori impiantistici che erano in programma. Per consentire il completamento dei lavori, la riapertura è posticipata al 25 febbraio prossimo.

Dal 7 gennaio nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 10 alle 16 e venerdì, dalle 10 alle 14, proseguirà il servizio di prenotazione, prestito e restituzione dei libri nel Laboratorio di lettura Pinocchio (ingresso in via Parenzo 42) adiacente alla Biblioteca.