A Torino il 2020 sarà l'anno del gatto, Unia: "Tanti mici in città, prendiamocene cura"

A Torino il 2020 sarà l'anno del gatto. A partire da gennaio infatti, Palazzo Civico ha predisposto una serie di iniziative volte alla cura dei tanti felini presenti in città, soprattutto nelle colonie sparse per il territorio.

Ad annunciare la notizia è stato l'assessore all'Ambiente del Comune di Torino, Alberto Unia, durante la festa del Canile Rifugio di strada Cuorgnè: l'anno che verrà vedrà infatti la Città collaborare con il centro commerciale Parco Dora per una serie di iniziative volte a coinvolgere più persone possibili nella cura dei gatti di Torino e a sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'importanza delle adozioni.

Entro fine gennaio, nelle gallerie del parco commerciale, verrà installato un cassone che servirà a raccogliere cibo per i gatti. Chiunque potrà donare l'umido e il secco. Il ricavato verrà donato alle associazioni del territorio che si occupano della cura delle colonie feline: in città ce ne sono tantissime e sono tutte sotto la responsabilità del Comune.

A fianco a gesti concreti di solidarietà, come detto, partirà anche la campagna di sensibilizzazione sul tema del volontariato e del rispetto degli animali. Sempre all'interno del Parco Dora sarà poi possibile acquistare il Calendario 2020 con un contributo in cibo per gatti. Anche in questo caso i proventi serviranno a sfamare i micini di Torino.

Soddisfatto l'assessore all'Ambiente, Alberto Unia: "Abbiamo deciso di concentrarci sui gatti, qui in strada Cuorgnè ne abbiamo tantissimi che cercano casa. Vogliamo lanciare diverse iniziative, come quella del Parco Dora: il cibo raccolto verrà donato alle colonie feline che ci sono in città. Quei gatti sono nostra proprietà e ce ne prendiamo cura grazie ai volontari". L'assessore ha poi invitato i cittadini ad adottare un animale, cane o gatto che sia, presso il canile comunale: "Quando si adotta un animale in questo luogo si adotta un animale controllato sia dal punto di vista sanitario che comportamentale. L'animale giusto, perché seguito".