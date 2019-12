Il Natale è Magia

Il Natale, si sa, è magia.

Con questa frase, peraltro condivisibile, se inserita in un contesto diverso da quello attuale del Torino Football Club, inizia il video con cui il,sodalizio granata ed i suoi tesserati di spicco augurano il Buon Natale ai tifosi.

Le immagini del Filadelfia scorrono con il granitico Toni Vigato, una delle poche facce credibili e spendibili in società, a condurre per mano un bambino in visita al Fila, e con le voci dei giocatori in sottofondo a magnificare la sacralità del luogo e la magia in esso contenuto.

Sarebbe interessante conoscere se il video sia stato prodotto prima o dopo l'indecorosa prestazione contro la SPAL, in cui i nostri eroi hanno fatto il più bello ed inatteso dei regali natalizi ai biancazzurri emiliani.

Sarebbe interessante sapere se questa magia del Filadelfia, in futuro, potrà essere fruita da tutti o se il bambino del video, che corre felice ad abbracciare capitan Belotti, sarà l'unico fortunato ad avere accesso a quello che nelle intenzioni doveva essere il Tempio della nostra Fede e come tale aperto ai fedeli, oppure se l’impianto sportivo sarà declassato a cappella gentilizia, ad uso e consumo privato del Signorotto e dei suoi stretti parenti.

Sarebbe interessante, infine, capire se i baldi giovanotti di granata immeritatamente vestiti, hanno colto i veri valori del luogo in cui si allenano, il peso delle parole che hanno pronunciato, il sudore, le lacrime ed il sangue di cui sono intrisi i muri e l'erba del Fila.

Diversamente questo video non è niente di più e di meglio di un malriuscito spot pubblicitario in cui si tenta di vendere qualcosa che non esiste più a persone che non sono più disposte a farsi prendere per i fondelli da nessuno.

Da gennaio scopriremo, in campo e fuori, se si tratta dell’atteso cambiamento di rotta o dell'ennesimo bluff.

Buon Natale Granata a chi questo Natale Granata ce l'ha veramente nel cuore.