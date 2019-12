Gratuito il tratto autostradale tra Ovada e Masone. L'europarlamentare Gianna Gancia si complimenta con i governatori Cirio e Toti

L'europarlamentare della Lega Gianna Gancia, si è complimentata con i governatori del Piemonte e della Liguria, Alberto Cirio e Giovanni Toti per essere riusciti a ottenere dall'Aspi il pedaggio gratuito nel tratto dell'A26, tra Ovada e Masone, interessato nelle scorse settimane da intense precipitazioni e chiuso al traffico causa maltempo. “Si tratta di un primo passo per ristorare cittadini e imprese per i disagi subiti dai mancati spostamenti – ha dichiarato Gianna Gancia – e auspichiamo che Cirio e Toti riescano a ottenere lo stesso trattamento anche dall'Autostrada dei Fiori, concessionaria dell'A6 e dell'A10, concedendo la gratuità dei pedaggi nei tratti autostradali interessati dagli stessi problemi”.