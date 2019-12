Rider in piazza per il collega investito: "Non si può morire per portare una pizza" [VIDEO]

"Non si può morire per portare una pizza". È la frase stampata sui volantini distribuiti oggi pomeriggio in piazza Castello, a Torino, dove un centinaio di persone si sono ritrovate per partecipare al corteo in bicicletta dedicato a Zohaib, il rider pakistano investito il 18 dicembre al quartiere San Donato da un'auto pirata, poi intercettata dalle forze dell'ordine.

"Zohaib versa in condizioni critiche - dice Malik Adnan Sher, portavoce della comunità pakistana piemontese - e non c'é ancora la certezza che sopravviverà. Oggi i rider, molti dei quali nostri connazionali, lavorano senza alcuna condizione di sicurezza, ogni giorno rischiano di perdere la vita, un braccio o una gamba".

In piazza anche Federico, studente universitario e rider per guadagnare qualche euro nel fine settimana "Le aziende del food delivery continuano a sbatterci la porta in faccia, ma chiediamo quantomeno caschi e luci, costi che ad oggi dobbiamo sostenere noi. I responsabili dell'incidente che ha coinvolto Zohaib sono le aziende, i politici e i sindacati che hanno permesso contratti sempre più precari. Siamo stanchi di vivere in queste condizioni, ma se non corriamo non lavoriamo. Questo è un impiego in cui non è richiesto un curriculum - conclude Federico - dove la maggior parte dei rider sono stranieri che non possono neppure rinnovare il permesso di soggiorno. Molti continuano a fare questo lavoro perché chi ha già un impiego part-time può racimolare qualcos'altro".