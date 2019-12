Luciana Littizzetto a letto con una gamba fasciata: la foto virale dell'infortunio

Sarà un Capodanno "ingessato", quello di Luciana Littizzetto. La comica e conduttrice torinese ha infatti subito di recente un infortunio che l'ha costretta a letto con la gamba e il polso destri fasciati.

A rivelarlo, una sua foto postata su Instagram ("e buona fine e buon principio", il commento ironico della showoman), che ha scatenato una valanga di reazioni e commenti di solidarietà da parte di tanti colleghi del mondo dello spettacolo.

In base a quanto suggerito dagli hashtag, sembra che Littizzetto sia "volata per strada", ma non si sa se nel capoluogo o altrove, danneggiando rotula e polso.