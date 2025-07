Alla vecchia cava comunale di Montaldo Dora si va verso la piantumazione di 21mila alberi

Nel 2014 l’Amministrazione Comunale di Montaldo Dora ottenne l’autorizzazione per una cava di estrazione di ghiaia in Regione Ghiare. Questo per favorire la permanenza di un’industria presente, ma soprattutto per un introito stanziato di un milione di euro che ha permesso al comune di poter svolgere una politica di servizi all’avanguardia.

Il principio che finalizzò l’intervento partiva dal presupposto di un ripristino funzionale per l’agricoltura che è stato realizzato alla scadenza della concessione nel 2021. Oggi trova un’ulteriore finalità attraverso la collaborazione con la Città Metropolitana di Torino che ha realizzato una piantumazione di 21 mila alberi che dovrebbero costituire il nuovo bosco planiziale che arricchirà il verde pubblico utilizzabile. Oltre a questa iniziativa saranno disponibili 4 ettari di pascolo che permetteranno alle imprese agricole un utilizzo funzionale all’allevamento