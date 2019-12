Per Artribune, Cristian Greco dell'Egizio è il miglior direttore di museo del 2019

Si respira anche un po' l'aria di Torino scorrendo tutti i vincitori delle speciali classifiche di Artribune, che premiano tutto il meglio dell'arte del 2019: artisti, curatori, musei e gallerie che maggiormente si sono distinti con la propria ricerca, i progetti più sperimentali, i colpi di genio nella scena dell’arte e della cultura contemporanea.

Come miglior direttore di Museo è stato scelto Cristian Greco del Museo Egizio. "Accessibilità è una delle parole chiave usate dallo stesso Greco per descrivere l'approccio del Museo Egizio al suo pubblico - si legge nella motivazione del premio - ribadendo un'idea di apertura al dialogo fondamentale in un'epoca incerta e fragile come la nostra".

Il premio per la miglior fiera è invece andato, un po' a sorpresa, a una "non fiera": Dama. "Ci è piaciuta - si legge sul sito di artribune - la quarta edizione del progetto espositivo ideato e organizzato da Giorgio Galotti con Domenico De Chirico. Nel 2019 la manifestazione ha raddoppiato dislocandosi tra due struggenti palazzi barocchi di Torino: il recentemente restaurato Palazzo Coardi di Carpeneto, dove hanno esposto 11 gallerie (due per sala) e Palazzo Birago di Borgaro, a pochi minuti di distanza a piedi. L’impatto è stato notevole: tra sale barocche con grandi lampadari in cristallo, stucchi e tende damascate, e una ottima selezione di opere e gallerie contemporanee europee".