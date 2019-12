Bussoleno, arrestata la "pasionaria" no Tav Nicoletta Dosio

È stata arrestata questa sera a Bussoleno la "pasionaria" No Tav Nicoletta Dosio: a darne notizia sui social il movimento contrario alla Torino-Lione. La donna, condannata ad un anno di reclusione per una protesta nel 2012 al casello di Avigliana sulla A32, non ha chiesto misure alternative.

Il capogruppo regionale di Luv Marco Grimaldi parla di un "accanimento contro i contestatori no Tav". "Perquisizioni, - continua - arresti, divieti di dimora nei comuni della Valle e obblighi di firma per le marce simboliche al cantiere. Fatemi dire che arrestare una 73enne, per disobbedienza civile (per aver prima occupato simbolicamente l’autostrada e in seguito non aver rispettato obbligo di dimora) farebbe ridere se fosse un film di Virzì".