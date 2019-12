Moncalieri, Nichelino e Vinovo in difesa degli animali contro i botti di Capodanno: "Il tuo piacere, la loro vita"

Mancano poche ore al Capodanno e i comuni della cintura sud di Torino scendono in campo per dire no a botti e fuochi d'artificio per tutelare gli animali.

A Nichelino l'Amministrazione ha lanciato la campagna ''Il tuo piacere, la loro vita'', con un'immagine che rende perfettamente l'idea di quanto può accadere a causa dell'uso senza regole di fuochi d'artificio e affini per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. "Vogliamo fare comprendere che la stessa dinamica può suscitare emozioni ben diverse tra mondo animale e mondo umano", ha detto l'assessore alle Politiche animaliste di Nichelino Fiodor Verzola. "Purtroppo si vuole che i festeggiamenti del nuovo anno vengano scanditi attraverso l’esplosione dei botti e fuochi d’artificio. A Nichelino sono vietati tramite un'ordinanza, ma purtroppo molti li fanno esplodere lo stesso".

"Raccomandiamo quindi di non lasciare i vostri animali in luoghi a rischio. State con loro in un ambiente il più possibile sereno e privo di pericoli", l'invito dell'assessore nichelinese, lanciando la campagna #nobotticapodanno. A Moncalieri i botti tradizionali sono sempre vietati dal regolamento sul benessere degli animali, approvato nel 2016, "regolamento che autorizza soltanto i 'fuochi barocchi', senza esplosione", ha ricordato il sindaco Paolo Montagna.

"Considerando la tipicità del periodo festivo che aumenta la cattiva abitudine all’uso dei botti, abbiamo rafforzato il concetto per questioni di inquinamento, sicurezza urbana, pubblica incolumità, a tutela di persone, soprattutto 'fragili' (bambini, anziani, cardiopatici) e animali". L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori.

A Vinovo il Comune promuove, in collaborazione con l’ENPA, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali, nonché il principio della convivenza con gli stessi, valorizzando le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali. "Facciamo in modo che l’inizio dell’anno sia una festa non solo per noi, ma anche per tutti i nostri amici animali domestici e non, seguendo piccoli accorgimenti", è l'appello che viene fatto alla popolazione.