La biblioteca "Geisser" chiuderà per due anni: al via il progetto di riqualificazione

Scatterà martedì 7 gennaio la sospensione dei servizi della Biblioteca civica “Alberto Geisser” di Torino, in corso Casale 5. Fino al 29 febbraio, data di conclusione dei lavori di disallestimento della sede, per consentire l’avvio del cantiere che si concluderà a febbraio 2022, sarà possibile restituire e ritirare eventuali libri prenotati in sede nei seguenti orari: martedì dalle 17 alle 19 e giovedì dalle 10.30 alle 13.30.

L’intervento di riqualificazione si inserisce nel programma europeo PON Metro 2014-2020 per promuovere azioni di sviluppo urbano sostenibile, in particolare nell’asse legato all’efficientamento energetico.

La “Geisser”, infatti, da tempo necessitava di una ristrutturazione, nel rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, per ridurre i consumi e favorire la sicurezza sui luoghi di lavoro, migliorando anche il comfort dei suoi utenti.

Nel periodo di sospensione dell’attività, le Biblioteche civiche fanno sapere che sarà organizzato un servizio sostitutivo svolto dal Bibliobus, con almeno una sosta la settimana. Inoltre, la collaborazione in corso con la Fondazione Paideia consentirà di proseguire le attività del progetto “Libri per tutti” nella sede di via Moncalvo 1, per tutti i bambini e le loro famiglie.

Attualmente la biblioteca, di 590 mq, intitolata all'imprenditore svizzero fautore di importanti iniziative filantropiche e socio-economiche, nonché fondatore del Consorzio delle biblioteche nel 1907, accoglie oltre 48 mila volumi e 2 mila DVD, con una sala consultazione e 45 posti lettura. Nata nei primi anni Settanta, è situata all'interno del parco Michelotti. La costruzione dell'edificio risale invece agli anni Cinquanta, come sede originaria dell'Associazione provinciale Macellai.