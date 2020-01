Prendetevi cura della vostra prostata

Oltre il 50% degli uomini di età superiore ai 50 anni ha problemi alla prostata. Tra le malattie principali causate da questa ghiandola ci sono l'iperplasia prostatica benigna e il cancro alla prostata. La prostata è una ghiandola delle dimensioni di una noce e si trova appena sotto la vescica e circonda l'uretra, che è il condotto che collega la vescica all'estremità del pene. Il ruolo principale della prostata è quello di produrre parte del liquido seminale e conservarlo. Aiuta anche a controllare il flusso di urina. L'iperplasia prostatica benigna è caratterizzata da un ingrossamento della prostata. In alcuni casi, può persino schiacciare l'uretra e rendere più difficile il flusso di urina. L'età è il principale fattore di rischio per questa patologia. Dopo i 40 anni, la prostata diventa naturalmente più grande. Con l'invecchiamento, oltre il 50% degli uomini di età superiore ai 60 anni e oltre l'80% degli uomini di età superiore agli 80 anni hanno possibilità di andare incontro a una delle patologie prostatiche. Storia familiare, etnia e obesità sono fattori che possono anche svolgere un ruolo determimante nell'insorgere della malattia. Anche se non viene tenuta sotto controllo, l'iperplasia prostatica benigna, non rappresenta un rischio di sviluppare il cancro alla prostata, anche se i sintomi delle due malattie sono molto simili.

Come prendersi cura della propria prostata?

Pochi uomini hanno il coraggio di discutere apertamente di questo argomento con il proprio medico. Tuttavia, facendo controllare regolarmente la prostata e adottando alcune regole dietetiche, è possibile una migliore protezione contro il cancro. Ecco alcuni dei fattori che possono aumentare il rischio di cancro alla prostata:

Età (il rischio aumenta dopo i 50 anni e il cancro viene diagnosticato più comunemente negli uomini di età superiore ai 65 anni)

Storia familiare di cancro alla prostata

Consumo di cibi ricchi di grassi

Una dieta ricca di carni rosse o carni lavorate

Sovrappeso o obesità

Come ridurre il rischio?

Il cancro può svilupparsi in circostanze al di fuori del vostro controllo, ma ci sono delle misure che potete prendere per ridurre il rischio di cancro. Mantenere un peso regolare, adottare sane abitudini alimentari, praticare attività fisica e usare prodotti naturali specifici per la prostata, sono tutte strategie per prevenire i problemi legati alla prostata.