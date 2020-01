Appello a musicisti e amatori: torna a Torino la "Cantata anarchica" per Fabrizio De André

Anche quest’anno, a Torino, si ripete la "Cantata anarchica" dell'11 gennaio in piazza Castello, l’appuntamento musicale in onore di Fabrizio De André nel giorno della sua morte. Dopo il successo dell’anno scorso, che ha suggellato i vent'anni dalla sua scomparsa, i fans del cantautore genovese si ritroveranno ai piedi di Palazzo Reale per un omaggio spontaneo all'insegna delle sue canzoni più celebri e amate.

Organizzata da due musicisti torinesi, Gian Luca Chimi e Giuseppe Guccione, la cantata coinvolgerà in contemporanea anche le piazze di Milano, Trento, Bologna, Pietrasanta, Firenze, Roma, Pescara, Bari, Palermo e Parigi.

Le ballate di Faber verranno cantate e suonate con strumenti acustici per una sorta di flash mob capace di unire giovani e meno giovani, musicisti professionisti e principianti, senza distinzioni.

Inoltre, alle ore 22, in contemporanea con alcune delle altre località, verranno eseguiti "Il pescatore", "Canzone del maggio" e "La canzone dell'amore perduto".

Appuntamento sabato dalle ore 20.30 in piazzetta Reale. Tutte le informazioni sono disponibili su Facebook: https://www.facebook.com/events/375624076464106/permalink/413598619333318/