Ex Embraco, domani nuovo presidio dei lavoratori davanti alla Regione per stipendi e tredicesima

Con il nuovo anno non cambiano le difficoltà nel mondo manifatturiero di Torino e Piemonte. E proprio nella settimana iniziata con il Consiglio regionale dedicato a queste tematiche (che il governatore Alberto Cirio ha definito "calamità"), domani mattina torna d'attualità la vertenza ex Embraco, oggi Ventures.

Alle 10, infatti, si daranno appuntamento davanti alla Regione, in piazza Castello, i lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri, che ormai da mesi chiedono una nuova soluzione dopo che quella avviata lo scorso anno non ha mosso passi avanti significativi. Tanto che la produzione non è ripartita (nonostante le ripetute garanzie espresse a più riprese dalla proprietà), gli stabilimenti sono ancora desolantemente vuoti (come hanno potuto verificare anche la sindaca metropolitana Chiara Appendino, il vicepresidente della Regione Fabio Carosso e numerosi primi cittadini del territorio durante il loro sopralluogo) e a luglio scadranno i due anni di ammortizzatori sociali.

Come non bastasse - ed è questo il motivo che riporta domani in piazza i lavoratori - nelle ultime settimane si è registrato il mancato pagamento di stipendi e tredicesime di dicembre.

Sono circa 400 le persone interessate da questa situazione di estrema difficoltà e si attende una nuova convocazione al Mise, a Roma, dopo che il vertice di metà dicembre aveva rimesso in campo Invitalia alla ricerca di nuovi investitori.