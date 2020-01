FdI:"Torino diventi area logistica semplificata"

Torino venga dichiarata “area logistica semplificata”. E’ questa la richiesta contenuta in un ordine del giorno del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone, che verrà discusso questo pomeriggio in Consiglio Regionale.

La proposta fa asse sull’emendamento alle legge di Bilancio nazionale, grazie al quale FdI è riuscita ad estendere all’area a logistica semplificata i vantaggi delle zone economiche speciali, come le agevolazioni fiscali per le imprese. “Riconoscere Torino – hanno commentato la parlamentare Augusta Montaruli e l’assessore regionale Elena Chiorino - come zona a logistica semplificata porterà a vantaggi, come semplificazioni burocratiche e sgravi: è certamente meglio che dover chiedere soldi al Governo. Ci sarà anche un paletto anti delocalizzazione, con un vincolo di almeno sette anni futuri di produzione sul territorio pena la revoca del beneficio”.

Per gli esponente di Fratelli d’Italia si tratta di un grande incentivo perché le aziende locali riprendano “ad investire e creare occupazione”.