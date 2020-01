Identificazione automatica: quando e perché usare la tecnologia RFID

Al giorno d’oggi il mondo della tecnologia RFID è conosciuto soprattutto per il suo utilizzo all’interno del mondo del lavoro: sono infatti sempre di più le aziende che rivoluzionano il concetto di “controllo” dei propri dipendenti, ricorrendo a nuovi timbracartellini all’insegna del marcatempo e del rilevatore di distanza, in modo da potere gestire e coordinare al meglio anche personale che sia costretto a lasciare la propria sede per le ragioni più disparate: si pensi, ad esempio, alle trasferte, ma anche al semplice lavoro di consegna. Detto ciò l’identificazione tramite frequenze radio (l’acronimo RFID sta proprio per la traduzione in inglese dei termini di cui sopra, ovvero per: “Radio-Frequency IDentification”) può venire utilizzata negli ambiti più disparati e con fini personalizzabili sulla base delle esigenze del singolo. Da questo punto di vista Infinity ID è sicuramente un punto di riferimento a livello nazionale, capace di proporre soluzioni che variano dai sistemi di codifica di etichette ai dispositivi antitaccheggio, passando per le antenne e per sistemi per praticamente tutti i tipi di applicazione possibili ed immaginabili.

Tecnologia semplice, veloce, performante

Il gruppo Infinity ID lavora nella commercializzazione di sistemi RFID all’insegna della tecnologia più avanzata e di un eccellente design rigorosamente Made in Italy. Un’azienda che è partita dal suo centro operativo in quel di Brescia e che oggi opera su praticamente tutto il territorio europeo, grazie ad un’offerta pensata per coprire ogni differente attività gestionale all’interno di settori quali retail, industrial o logistica a 360°. I sistemi RFID forniti da Infinity ID sono tanto performanti quanto semplici da usare: inoltre ogni singolo prodotto viene consegnato pronto all’uso e non necessiterà di ulteriori programmi per funzionare. Prodotti performanti, perché realizzati con la massima cura in tutti i loro aspetti, grazie all’utilizzo di due diversi dipartimenti, dedicati l’uno alla programmazione delle applicazioni di tipo informatico, l’altro allo sviluppo delle componenti hardware.

Diversi utilizzi della tecnologia RFID

Come anticipato in precedenza, la tecnologia RFID può prestarsi agli usi più differenti. Pensando all’ambito retail, i sistemi RFID di Infinity ID permettono di gestire in maniera automatizzata ed oltremodo efficiente tutto quello che riguarda il sistema distributivo grazie alla progettazione di software innovativi ma di facile utilizzo che consentono, ad esempio, di semplificare il processo di inventario dei prodotti presenti in magazzino.

Il settore industriale, invece, può venire letteralmente rivoluzionato da un uso corretto della tecnologia RFID: con i giusti mezzi è infatti possibile applicare a prodotti di ogni specie etichette intelligenti capaci di memorizzare dati ed informazioni di ogni tipo, senza dovere ricorrere all’uso di operatori. Questo vuol dire merce che contiene al suo interno tutto quello che c’è da sapere sul processo produttivo precedente, ma anche merce che verrà identificata, riconosciuta ed analizzata automaticamente, in pochi secondi e senza possibilità di errore.

In ambito logistico, infine, la tecnologia RFID consente notevoli passi in avanti all’insegna dell’ottimizzazione: i sistemi di identificazione aiutano infatti a gestire i diversi processi in maniera automatica, garantendo una velocità ed una precisione che non temono confronti, riducendo al minimo le possibilità di errore e producendo di conseguenza un aumento particolarmente significativo della produttività.

