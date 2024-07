A bordo dell'auto erano nascosti 400 grammi di cocaina: in manette due nigeriani

In manette due nigeriani con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un servizio di controllo, gli agenti hanno notato un 40enne ed un 45enne a bordo di una macchina nei pressi del Rondò della Forca. La coppia, durante il controllo, erano molto agitata.

La droga sul sedile

Un atteggiamento che ha insospettito i poliziotti. Dopo aver perquisito il veicolo, sul sedile posteriore hanno trovato uno zaino con all’interno 38 ovuli termosaldati contenenti cocaina, dal peso complessivo di 403 grammi, oltre ad una retina di colore verde talvolta utilizzata dai cosiddetti ovulatori per trattenere gli ovuli una volta espulsi dal corpo.

A casa dei nigeriani, gli agenti hanno trovato oltre 2.100 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, nascosta in un giubbotto nella camera da letto.