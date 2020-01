Bolaffi entra nel mercato immobiliare: le case (ma anche i box) ora si comprano all'asta

Una parte di raccolta degli immobili è già partita e il 22 aprile, esaurite le necessarie verifiche e profilazioni, saranno inseriti nella prima asta, che andrà dai dieci ai venti lotti. "La faremo qui - dice Bolaffi - ma non è escluso che in alcune occasioni l'asta si faccia direttamente sul posto, nella casa messa in vendita".



E più in generale, su Torino, un esperto del mercato del mattone come Judica Cordiglia aggiunge: "Si sta posizionando come città da investimento. Ci sono fondi internazionali che si stanno muovendo per il settore commerciale, soprattutto nelle vie del centro, come via Roma o via Lagrange. È un meccanismo interessante, per il quale a Torino non siamo abituati. Più in generale, ci sono in fase di rivalutazione come Cit Turin, anche se con la diminuzione della popolazione i confini della città si sta restringendo".