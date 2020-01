Blocchi ai diesel Euro5, gli artigiani: "Chiediamo certezze per le nostre attività"

L’entrata in vigore del divieto della circolazione per i veicoli diesel fino all’Euro 5 in Torino ed in undici Comuni della cintura, nonché ad Alessandria, Asti e Novi Ligure, rischia di pregiudicare l’operatività ed il lavoro del mondo economico imprenditoriale piemontese, costituito in massima parte da micro e piccole realtà aziendali artigiane, con potenziali disagi anche per i servizi alle comunità locali ed ai cittadini. Si tratta di circa 650.000 veicoli coinvolti. E' questo il timore che il mondo artigiano sta coltivando in giorni di estrema difficoltà dal punto di vista ambientale, ma anche produttivo.