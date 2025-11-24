 / Attualità

Al via i lavori per le nuove serrande artistiche di via Borgaro

Partito il progetto che porterà dieci opere a tema animale a Madonna di Campagna

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione delle prime due serrande artistiche del progetto che, entro la fine dell’anno, ridisegnerà il volto di via Borgaro. Dieci le opere previste, cinque sul lato nord e cinque sul lato sud, da largo Borgaro fino all’ex stazione abbandonata: un percorso urbano colorato e ispirato al mondo animale, frutto della creatività di due giovani artisti del Mau – il Museo d’Arte Urbana.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Circoscrizione 5 e i commercianti Franco Vergata e Michele Giannini, che da due anni lavorano per trasformare questa arteria commerciale in un vero e proprio corridoio artistico. “Si tratta di un progetto per valorizzare il territorio – spiega Giannini – Crediamo che l’impegno costante possa generare risultati, a beneficio sia dell’estetica sia della vitalità commerciale della zona”.

La Circoscrizione 5 ha sostenuto il progetto sin dalle prime fasi. "Come Coordinatrice alla Cultura – afferma Silvia Acquarosono orgogliosa della sua prosecuzione. Quest’anno il tema scelto è la natura: le serrande diventeranno elementi di arredo urbano, strumenti di riqualificazione e attrattori per cittadini e visitatori”.

Un intervento che guarda anche al sostegno del commercio di prossimità. “Non possiamo chiedere ai nostri commercianti di innovarsi senza fornire strumenti e risorse – sottolinea il coordinatore di Circoscrizione 5, Alfredo BallatoreAnche con budget limitati vogliamo dimostrare vicinanza concreta. Investire nel commercio locale significa investire nella vitalità dei quartieri”.

Con l’avvio dei primi due cantieri artistici, via Borgaro comincia a trasformarsi: nei prossimi mesi altre serrande seguiranno, dando forma a un itinerario visivo che unisce arte e identità territoriale.

Philippe Versienti

