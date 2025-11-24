Transnova, tre giorni di presidio e protesta davanti ai cancelli Stellantis di Rivalta e Torino Drosso: "Chiediamo un incontro con la direzione aziendale"

Lavoratori Transnova in presidio e protesta, ancora una volta, davanti ai cancelli Stellantis. La loro commessa scade al 31 dicembre 2025 e, come spiegano i sindacati di Fim, Fiom e Uilm, non ci sono spiragli di dialogo, nonostante il tavolo aperto al ministero.

"Stante la totale mancanza di certezza di continuazione delle attività lavorative dopo il 31/12/2025 ( scadenza commessa Stellantis Torino ) e totale mancanza di risposta alla nostra richiesta di incontro urgente inviata con pec alla Direzione Aziendale Trasnova srl - dicono i rappresentanti dei lavoratori - il 4 novembre scorso all'apertura dello stato di agitazione, abbiamo proclamato 24 ore di sciopero da tenersi nelle giornate del 24-25 e 26 novembre 2025 con annessi presidi dei lavoratori davanti alle porte 7 Stellantis di Rivalta e porta 28 Stellantis Torino Drosso". "Chiediamo nuovamente un incontro urgente alla Direzione Aziendale Trasnova srl , volto a definire in maniera certa il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori dopo il 31 dicembre", concludono.