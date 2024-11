Provoca un incidente poi dà in escandescenze e rifiuta l'alcol test: denunciato un 38enne ad Ivrea

Durante i controlli dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ivrea nell'ultimo sabato sera un italiano di 38 anni è stato denunciato per rifiuto dell'accertamento dello stato d'ebbrezza. L'uomo, a seguito di incidente stradale, non ha voluto procedere il test. Per immobilizzare l'autore del sinistro i militari sono dovuti ricorrere allo “spray” urticante. Inoltre a seguito di perquisizione nel veicolo sono stati rinvenuti oggetti atti ad offendere come una pistola scacciacani priva del tappo rosso che evita la possibilità di inserire pallottole reali.



Un altro italiano, sempre 38enne, è stato denunciato per guida sotto effetto dell’alcol, mentre un uomo di 46 anni, a seguito di perquisizione veicolare, è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere, in quanto sul mezzo trasportava una mazza da baseball. Inoltre è stato segnalato alla Prefettura di Torino perché trovato in possesso di 5,80 grammi di hashish.



Nel corso del servizio dei carabinieri eporediesi sono stati sequestrati a vario titolo 4,3 grammi di hashish, sette sigarette artigianali contenenti hashish e marijuana.



In totale sono state segnalate alla Prefettura di Torino sei persone tra i 52 e i 20 anni.



Nel corso del servizio sono state controllate 90 persone di cui 56 con etilometro e 56 autovetture.