Sala Rossa, Curatella passa dal M5S alla minoranza

New entry tra le file della minoranza in Sala Rossa. Dopo le dimissioni dal M5S ad inizio 2020, Aldo Curatella ha lasciato la maggioranza per sedersi tra i banchi dell'opposizione. Il Presidente della Commissione Smart City è il terzo esponente pentastellato a passare la "barricata", dopo Deborah Montalbano (capogruppo DemA) e Marina Pollicino (capogruppo ConCi).

Ha fatto il suo ingresso in minoranza anche Raffaele Petrarulo, consigliere della Circoscrizione 6. Primo tra i non eletti nella lista “Roberto Rosso sindaco”, subentra a Roberto Rosso, dimessosi dopo essere stato arrestato con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso.