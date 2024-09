Da Torino a Venezia '81: Sofia Furfaro riceve il Drago D’Oro di Side Academy

Side Academy ha consegnato i Draghi D’Oro ai propri migliori studenti. La quarta edizione del premio si è celebrata alla mostra del Cinema di Venezia a margine della presentazione del cortometraggio 3D “Willy - Different is good”.

Tra i premiati anche la Torinese, Sofia Furfaro.



Classe 2000, ha vissuto a Pinerolo, dove ha frequentato il Liceo Artistico Michele Buniva, indirizzo architettura.

Dopo le scuole superiori ha frequentato per un anno la facoltà di Giurisprudenza a Torino, ma successivamente si è resa conto che quello non era il percorso di studi più adatto a lei.

Essendo da sempre appassionata di cinema ha cercato di trovare il percorso di studi che al meglio la rappresentasse, ed è per questo motivo che si è avvicinata al mondo della Computer Grafica. Ora vive a Verona e frequenta il secondo anno presso la Side Academy, dove ha avuto il modo di vincere il premio "Look Dev" alla cerimonia dei Draghi d’Oro che si è tenuta a Venezia.

"Fin da piccola ho avuto sempre una fortissima passione per i film d'animazione e sono davvero contenta che questa passione piano piano si trasformerà nel mio lavoro" dichiara Sofia Furfaro -. Adoro la computer grafica perché ti permette di costruire mondi, ma la cosa che mi appassiona di più è riuscire a trasmettere qualcosa tramite i miei lavori. A Venezia come progetto personale ho portato il "Remake del Teaser della Casa di Up", uno dei film più celebri della Pixar. Sono davvero entusiasta di aver vinto il Drago d’Oro nella sezione "Look Dev". Non vedo l'ora di cimentarmi in altri progetti personali e migliorare ancora per potermi un giorno definire Artista ed entrare a lavorare nelle grandi Industrie cinematografiche, dove avrò modo di conoscere altri professionisti con cui condividere passioni e idee. Vorrei specializzarmi nella sezione environment e un giorno diventare un Supervisor."