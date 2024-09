Aurora, il Centro d'Incontro di via Cuneo si rifà il look per la nuova stagione

Ottime notizie per tutti i residenti in borgo Aurora, soprattutto i più anziani: il Centro d'Incontro di via Cuneo 6 bis, la strada dove nacque Gipo Farassino, si è “fatto bello” per la nuova stagione.

I lavori

I locali gestiti dalla Circoscrizione 7 di Torino, infatti, sono stati oggetto di alcuni lavori di manutenzione: gli interventi, realizzati tra lunedì 9 e venerdì 13 settembre, hanno riguardato la tinteggiatura delle pareti, il risanamento e l'ottimizzazione degli spazi.

Le sedi

Sul territorio della Sette sono presenti 3 Centri d'Incontro: oltre a via Cuneo, gli altri si trovano in corso Belgio 91 (Vanchiglietta) e corso Casale 212 (Madonna del Pilone) e rappresentano un presidio importante per l'aggregazione delle persone anziane con attività ricreative e non solo.