Trivelle in azione per il cobalto nelle valli di Lanzo, Unia (M5S): "Tutelare montagne dalle multinazionali"

A distanza di oltre centocinquant'anni, nelle valli di Lanzo si torna a scavare. L'area di azione delle trivelle è "Punta Corna", tra i Comuni di Usseglio, Balme e Lemie. L'obiettivo è verificare se è ancora presente il cobalto, a cui si aggiungono metalli accessori quali rame ed argento.

Cobalto per batterie di pc

Il nuovo "oro", considerando che si tratta di materiali utilizzati nelle batterie di pc, smartphone ed altri device elettronici. A preoccuparsi degli aspetti ambientali degli scavi il consigliere regionale del M5S Alberto Unia, che ha sollecitato l'assessore alla Montagna Marco Gallo.

2° fase dei carotaggi

"La società Strategic Minerals Italia Srl (con sede in corso Re Umberto 7 a Torino ndr) - ha spiegato l'esponente della giunta - ha intrapreso una seconda fase dei carotaggi per indagare l’eventuale prosecuzione in profondità dei filoni minerari esistenti sulla superficie". "Carotaggi - ha aggiunto - da eseguire con sonde elettriche, che raggiungeranno la profondità massima di 200 metri" ha aggiunto Gallo, garantendo che non saranno eseguiti sbancamenti o scavi del terreno.



Il permesso per le ricerche varrà fino al 20 dicembre 2026, peraltro in un’area più ampia rispetto a quanto inizialmente previsto. "Una situazione di questo tipo va monitorata costantemente, con il totale coinvolgimento dei sindaci e della cittadinanza, onde evitare che le nostre montagne finiscano devastate da scavi e miniere che fanno il bene delle multinazionali, certo, ma non dei territori" ha replicato Unia del M5S.