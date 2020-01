Il locale ha la musica troppo alta: arrivano i vigili e scoprono gravi irregolarità

Non era la prima volta che i residenti della zona si erano trovati a lamentarsi del tanto, troppo rumore proveniente da quel locale. E così, quando nei giorni scorsi è arrivata una nuova segnalazione, in via Chanoux sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale per un controllo.



Quello che hanno trovato, però, andava ben oltre la problematica di un volume troppo alto di voci o musica. Nel locale notturno, alla presenza di circa 40 persone, non sono state trovate uscite di sicurezza, se non una sola porta, quella utilizzata per l'ingresso, ma che non è segnalata con cartelli, né illuminata.

Inoltre, in tutto il locale c'erano numerosi cavi elettrici con collegamenti "volanti" e scatole di derivazione prive delle coperture e con cavi a vista.

La titolare del locale, cittadina italiana, è stata denunciata per apertura di luogo pubblico di trattenimento e spettacolo senza la prescritta autorizzazione e senza la preventiva verifica della Commissione Tecnica sull'agibilità dei locali.