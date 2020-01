In Piemonte c'è "fame" di tecnici vendite, estetisti, ma anche informatici o fisici

Calano rispetto al 2019 i posti di lavoro che le aziende piemontesi prevedono di attivare nel corso del mese di gennaio. Saranno infatti circa 36.450 le entrate programmate dalle imprese per il primo mese dell'anno, con una diminuzione del 2,6% se confrontate al gennaio precedente.



Il 63% riguarderà lavoratori dipendenti, mentre il 37% sarà rappresentato da lavoratori non alle dipendenze. Nel 31% dei casi le entrate previste saranno stabili (era il 23% a gennaio 2019), ovvero con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 69% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Complessivamente nel trimestre gennaio-marzo 2020 le entrate stimate raggiungeranno le 78.960 unità, circa 7mila unità in meno rispetto a quanto previsto nel I trimestre 2019.