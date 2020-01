Gavazza (Lega):"Denunciare i crimini per restituire dignità e consapevolezza alle vittime di usura"

“Mai come in questi frangenti ci rendiamo conto della fragilità, economica e sociale, del nostro territorio sempre più facile bersaglio dell'usura e del ricatto – ha commentato il Consigliere Regionale Gianluca Gavazza a seguito dell’inchiesta denominata «Shylock» guidata dai militari della Guardia di Finanza di Torino e coordinati dalla Procura della Repubblica di Ivrea che hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di una coppia di Caluso, dedita all’usura – Grazie innanzitutto alle Forze dell’Ordine ed alla Procura per il lavoro svolto - ha continuato Gavazza - la denuncia di questi crimini permette di restituire dignità e consapevolezza alle vittime, ma anche di aprire il passo verso la non accettazione di queste vessazioni. I cittadini devono sapere che possono essere tutelati ed aiutati in questo difficile percorso. L'Osservatorio Regionale su usura, estorsione e sovraindebitamento di cui faccio parte si pone come obiettivo anche questo. La prevenzione è importante tanto quanto l’educazione al consumo, all’uso responsabile del denaro e al risparmio, non solo da un punto di vista etico. Dobbiamo puntare sui giovani perché saranno gli imprenditori e i genitori di domani.”