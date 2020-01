Joomla è un CMS ( content management sistem) famoso in tutto il mondo, gratuito e dalla facile installazione che ci permette di realizzare siti web professionali e non in base ai nostri bisogni. Joomla è possibile scaricarlo direttamente dal suo sito web e troviamo sempre disponibile l’ultima versione disponibile e aggiornata del software. Questo CMS è disponibile anche in lingua italiana ed ha un supporto tecnico sempre in lingua italiana. Questo software lo troviamo scritto in linguaggio PHP ed ha una licenza libera, nasce non da un’azienda ma da un team di programmatori in tutto il mondo che lavora costantemente al suo miglioramento e alla risoluzione dei problemi che possono sorgere. Ad oggi è uno dei CMS maggiormente scelti e diffusi in tutto il web, ci permette di realizzare semplicemente anche un sito di ecommerce. In questo articolo andremo a scoprire tutto quello che c’è da sapere prima di acquistare un hosting per Joomla. In questa guida su come scegliere un servizio di hosting ottimizzato per Joomla vi mostreremo quali sono i parametri per orientarci alla scelta più giusta per il nostro utilizzo.

Che cos’è un hosting

L’hosting è un servizio di rete che ci mette a disposizione uno spazio web definito su un server per poter ospitare il nostro sito web. Ci sono diverse tipologie di hosting in commercio ed ognuno di essi presenta le sue caratteristiche. Diviene perciò vitale che ognuno di noi sappia scegliere il prodotto più idoneo al suo caso per realizzare un prodotto finale ( sito internet ) perfettamente funzionante e performante. Scopriamo perciò i diversi tipi di hosting che troviamo in commercio.

Hosting pubblico

Il primo hosting in cui ci imbattiamo è l’hosting pubblico. Generalmente questo hosting viene messo a disposizione da piattaforme che permettono l’apertura gratuita di un sito web. Se abbiamo un’attività o abbiamo bisogno di un sito professionale questa non è sicuramente la scelta più idonea al nostro caso. Anche perché queste piattaforme non ci permettono di poter utilizzare un nome del dominio personalizzato e privato ma unicamente pubblico che riporterà il nome della piattaforma stessa al suo interno. Inoltre in termini di spazio e performance sono molto limitanti in quanto ospitano milioni di utenti in tutto il mondo.

Hosting Condiviso

Un’altra opzione che ci troviamo è quella di poter scegliere un hosting condiviso. Grazie a questo tipo di hosting possiamo usufruire di uno spazio all’interno di un determinato server messo a disposizione da un provider. Navigando tra i vari provider vi renderete conto che ci sono tanti diversi tipi di hosting condiviso. Ognuno di questi ha dei spazi definiti, dei parametri precisi che ci vengono offerti in termini di spazio, utilizzo, velocità e capienza. Noterete in questi casi che ci sono provider che mettono a disposizione dei hosting per Joomla ossia pensati per poter usufruire di questo CMS. Scegliere questi prodotti in genere ci aiuta moltissimo perché l’installazione è automatica ed avviene insieme all’acquisto dell’hosting. Infatti questi hosting sono già predisposti per l’utilizzo del CMS e ci permettono perciò di trovare tutto quello di cui abbiamo bisogno in un unico pacchetto.

Server dedicati

Ultimi ma non meno importanti troviamo i server dedicati, questo genere di prodotti sono molto più particolari. Il provider in questo caso ci mette a disposizione uno spazio molto capiente perché ci fornisce un intero server tutto per noi. Su questo server possiamo installare tutto ciò che vogliamo e perciò anche Joomla scaricandolo direttamente dal suo sito internet. L’inconveniente può essere unicamente un costo eccessivo perché stiamo affittando un intero server, uno spazio inutilizzato perché quasi nessuno occupa così tanto spazio di server a meno che non si ha un portale di grandi dimensioni. Altro problema che riscontriamo è non avere un’assistenza a disposizione e un supporto continuo in ogni parte del nostro lavoro perché in questo caso tutto dovrà essere risolto per conto nostro, a meno che non si tratti di problemi legati strettamente al server stesso. Installare Joomla è un gioco da ragazzi ma sistemare ciò che potrebbe non andare nel tuo hosting potrebbe richiedere un aiuto superiore ad esempio un supporto tecnico dedicato. Questo tipo di prodotto è più adatto ad un’agenzia che crea siti per più clienti e quindi può suddividere lo spazio tra loro.

Quindi come scegliere l’hosting per Joomla?

A questo punto pare d’obbligo quindi optare per la soluzione di hosting condiviso con Joomla integrato. Abbiamo visto che di hosting condivisi ne abbiamo diversi a disposizione tra cui scegliere partendo da questa considerazione e prima però di procedere all’acquisto dell’hosting annuale ci sono diversi fattori che dobbiamo considerare che influiscono in modo pressante sulla scelta del prodotto, vediamo quali sono.

Il sito web che vogliamo creare

Prima di scegliere quale prodotto vogliamo acquistare dobbiamo avere le idee ben precise su che tipo di sito web vogliamo realizzare. Analizzando i vari servizi hosting ti renderai conto che ognuno di loro ha diverse caratteristiche che si differenziano per spazio e prodotti offerti. Quando vogliamo creare un sito vetrina ad esempio ci basterà scegliere un hosting base mentre nel caso di uno shop online dovremo acquistarne uno apposito. Ovviamente il traffico che viene generato dai due diversi siti non solo è di quantità diverse ma anche di diversa entità e quindi uno shop ha sicuramente bisogno di un hosting molto più performante. Stabilisci perciò che tipo di sito web vuoi creare e una volta capito verso che direzione andare realizza delle statiche in base alle ricerche di mercato sui tuoi competitor. Questo ti permetterà di capire quanto traffico potrebbe generare il tuo sito, quanto spazio potrebbe occupare e quanti utenti potrebbe sostenere contemporaneamente. La scelta del prodotto giusto consente di non imbatterci in situazioni spiacevoli, in siti che vanno improvvisamente offline, oppure in siti lenti e con un caricamento difficile.

Cosa ci offrono gli hosting?

Gli hosting ci mettono a disposizione come abbiamo già detto uno spazio web ma anche indirizzi email, sottodomini e altri prodotti necessari per il perfetto funzionamento del sito web. Un sito web perfettamente funzionante è un sito che risalta all’interno dei motori di ricerca. Ciò che non deve assolutamente mancare tra i prodotti offerti per un hosting sono:

Certificato SSL vitale perché dice ai vari motori di ricerca che il nostro sito è sicuro

Indirizzo email personalizzato per un creare un prodotto di qualità

Possibilità di aggiungere sottodomini

Possibilità di creare altri account da dare ai nostri collaboratori

Un database, in genere il più utilizzato è il database MYSQL

Un numero di visite, utenti e traffico internet abbastanza abbondante per il nostro sito.

A questo punto tutto quello che ci rimane da fare è scegliere l’hosting giusto per noi.

Cosa ci deve offrire un hosting giusto?

Sono tanti gli hosting professionali tra cui possiamo optare, abbiamo visto che ci sono hosting Joomla ma ci sono anche hosting Linux e molti altri. Quello che possiamo fare è scegliere il miglior hosting per il nostro sito internet. Realizzare un sito Joomla è facile e non richiede eccessive qualità tecniche una volta perciò che abbiamo vagliato tutto quello che ci viene offerto possiamo scegliere il prodotto più adatto a noi. Non dimentichiamoci un fattore importantissimo un hosting Joomla è un hosting ottimizzato per Joomla ciò vuol dire che un sito web creato con il CMS sarà più rapido e performante su quel tipo di hosting. Quindi questa è sicuramente la scelta più idonea e che fa al caso nostro se vogliamo realizzare un sito internet con il CMS Joomla. Nessuno però ci vieta di fare un’altra scelta se ci rendiamo conto che ciò che ci viene offerto in hosting Joomla non sia sufficiente alle nostre esigenze. In quel caso non dovremo far altro che acquistare l’hosting più adatto per noi, collegarci il nostro dominio e collegarci anche Joomla. Joomla infatti è completamente indipendente e possiamo scaricarlo direttamente dal suo sito ufficiale. Per qualsiasi problematica dovesse mai succedere siamo fortunati perché c’è un team di assistenza tutto italiano pronto a soccorrerci. Scegli il tuo hosting e scegli di portare in alto il tuo sito web.