Ricca incontra Spadafora:"Governo sosterrà il Piemonte per Atp Finals, Universiadi e Special Olympics"

”Ho incontrato al ministero dello Sport il ministro Vincenzo Spadafora. È stato un colloquio proficuo per la nostra regione, che ci rassicura in merito ai tanti progetti su cui abbiamo deciso di puntare per portare grandi eventi sportivi in Piemonte". Ad annunciarlo è l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, che ieri ha Roma ha avuto un colloquio con l'esponente del Conte-bis. Al centro del faccia a faccia le Atp Finals di tennis, in programma a Torino dal 2021 al 2025, e la candidatura per le Universiadi e gli Special Olympics.