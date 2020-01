"La Cascina del Mulino" di Villastellone in finale nazionale agli Oscar Green di Coldiretti

Per la finale nazionale Oscar Green - premio promosso da Coldiretti che valorizza le idee di giovani agricoltori -, a Roma sono arrivati i giovani piemontesi Davide e Simone Pautasso della società agricola “La Cascina del Mulino”, di Villastellone. Sono i finalisti per la categoria “Noi per il sociale”, già premiati all’evento regionale dello scorso luglio, a Torino.

Sono davvero tante le idee innovative presentate alla XIII edizione di Oscar Green durante la quale è stata presentata l‘analisi di Coldiretti su dati Infocamere In Italia che denota uno storico ritorno alla terra con oltre 56mila giovani under 35 alla guida di imprese agricole. Un primato a livello comunitario con uno straordinario aumento del +12% negli ultimi cinque anni. In Italia sono oltre 548mila le aziende condotte da under 35 in tutti i comparti produttivi, dal commercio alla manifattura, dall’abbigliamento ai servizi con il settore agricolo che vanta più del 10% del giovani che fanno impresa e creano lavoro. Una presenza che ha di fatto rivoluzionato il lavoro della terra dove sette imprese under 35 su dieci operano in attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili.

In Piemonte le aziende agricole giovani sono 3807 e rispetto al rispetto al 2017 e 2018 quelle under 40 sono aumentate del 60%. "Sempre più la capacità di innovazione e di crescita multifunzionale porta noi giovani a scommettere sulla campagna con estro, passione e professionalità mettendo, dunque, in atto un cambiamento epocale – spiega Giovanni Benedicenti delegato Giovani Impresa Coldiretti Torino -. Proprio grazie alla nostra agricoltura l’Italia ha conquistato un ruolo guida nel Green Deal a livello globale a cui il Piemonte contribuisce con le sue eccellenze, 14 Dop, 9 Igp, 18 Docg, 42 Doc e oltre 40 Sigilli di Campagna Amica".

Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino, aggiunge: "Occorre sostenere lo spirito imprenditoriale giovanile tagliando gli ostacoli burocratici che sottraggono fino a 100 giorni all’anno al lavoro in azienda e che, spesso, rallentano l’avvio e l’iter delle attività agricole. La crescita dei giovani in agricoltura è sicuramente positiva, però necessita del supporto delle istituzioni affinché, attraverso specifiche misure, si possano attivare progetti che offrano davvero nuove opportunità. Lo snellimento delle procedure con la semplificazione, il dialogo tra le amministrazioni e l’informatizzazione, insieme alla trasparenza dell’informazione ai consumatori, sono il miglior investimento che può fare il Paese per sostenere la crescita economica dei nostri territori".