Un seminario su sostenibilità, equità e solidarietà ad Alpignano

Due giorni dedicati, quelli di sabato 18 e domenica 19 gennaio, per l’approfondimento politico che si terrà ad Alpignano presso Cascina Govean in Via Marconi 44, dal titolo “Sostenibilità Equità Solidarietà - Fondamentali 1.0 di un progetto politico in costruzione”.

"Le preoccupazioni per la crisi climatica crescono, ma le attuali forze politiche non le prendono in considerazione, mentre concentrano tutta la loro attenzione sulle dinamiche interne, che diventano sempre più laceranti e caotiche. La nostra società è attraversata da fermenti che dimostrano una vasta insoddisfazione, ma non riescono a indicare prospettive alternative. C'è oggettivamente bisogno di un progetto politico che si assuma la responsabilità di mutare il paradigma culturale, sostenuto da destra e sinistra, che persegue la crescita cercando di conciliarla con la sostenibilità".

Vari gli argomenti di dibattito con molti ospiti. Sabato mattina si inizia con Claudio Cassardo, meteorologo, docente all’Università di Torino che interverrà sui cambiamenti climatici e Gianni Izzo, architetto, che parlerà di efficienza energetica. Il pomeriggio di sabato sarà caratterizzato dagli interventi di Francesco Girardi, direttore della società dei rifiuti di Tivoli che illustrerà come trattare gli oggetti dismessi; a seguire lavori di gruppo.

Nella mattinata di domenica intervento di Maurizio Pallante, primo firmatario dell’appello già sottoscritto da 900 persone, lanciato da Sostenibilità, Equità.

Il seminario di approfondimento politico – culturale si svolgerà il 18 e 19 gennaio a Cascina Govean ed è aperto a tutti. Info: 3735265709.