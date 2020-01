Auchan di Rivoli, Frediani: "Nessuna certezza per i lavoratori, Regione vigili per scongiurare esuberi"

"Quale futuro per i lavoratori Auchan di Rivoli e di tutto il Piemonte? E' quanto abbiamo chiesto oggi in Consiglio regionale attraverso un'interrogazione rivolta all'assessorato al Lavoro", dichiara consigliera regionale M5S Francesca Frediani. "La situazione più critica riguarda il punto vendita di Rivoli dove le serrande sono ormai abbassate per il riallestimento ed i 177 lavoratori sono in cassa integrazione. Prospettive non positive anche per gli altri punti vendita di Torino, in corso Romania, Venaria Reale e Cuneo sui quali pende il pronunciamento dell'Autorità Antitrust che sta esaminando il programma di ristrutturazione aziendale".

"Per quanto riguarda il punto vendita di Rivoli, l'assessorato ha garantito l'impegno a seguire la vicenda, ma non ha ancora saputo dare dati esatti. Pensiamo che la Giunta debba attivarsi per capire se ci siano esuberi all'orizzonte almeno per quanto riguarda Rivoli e scongiurare questa prospettiva aprendo un dialogo con la proprietà. Inaccettabile che le acquisizioni nella grande distribuzione vengano fatte sulla pelle dei lavoratori. I 177 addetti di Auchan Rivoli hanno il diritto di continuare a lavorare nel loro punto vendita".



E dalla Giunta arriva la risposta dell'assessore Elena Chiorino: "L’assessorato è in contatto con le parti coinvolte e ha seguito e segue la vicenda sia a livello regionale sia a livello nazionale. Siamo ora in attesa di verificare il pronunciamento dell’Autorità Antitrust che definirà il perimetro delle acquisizioni da parte di Conad e che dovrebbe avvenire entro la fine di gennaio. Dal provvedimento dell’Antitrust dipenderà anche la sorte delle sedi più grandi (in Piemonte Torino, Venaria e Cuneo) e la perimetrazione delle possibili acquisizioni da parte di Conad".