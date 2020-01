Chieri, dal Fondo Storico della Biblioteca alle iniziative per il Giorno della Memoria

in occasione del Giorno della Memoria, la Biblioteca & Archivio di Chieri organizza l'evento "L'impossibile ritorno. La deportazione e il genocidio ". Intervengono Barbara Berruti ed Enrico Manera dell'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Socità Contemporanea (Istoreto). L'appuntamento è in programma lunedì 27 gennaio alle ore 21 in Sala Conferenze.

In continuità con i cicli Storie e miti della Grande Guerra e Il rosso e il nero. Il primo dopoguerra e le origini della guerra civile, Istoreto e il Comune di Chieri, Archivio e Biblioteca propongono 3 incontri dedicati a date significative del Calendario civile e a ricorrenze dal titolo Storia e memoria del '900.