L'ASL di via Cavezzale completamente accessibile entro maggio 2020

"Grazie all'interesse combinato del sottoscritto e di di Pino La Mendola (Consigliere dei Moderati in Circoscrizione 7, Presidente Aurora/Valdocco/Rossini), per l'Asl di via Cavezzale 6 a Torino si profila un prossimo futuro di accessibilità finalmente completa". Lo annuncia Silvio Magliano, presidente Gruppo Consiliare Moderati in Consiglio Regionale del Piemonte.

"Lo garantisce lo stesso Assessore Icardi, stimolato a Palazzo Lascaris da un mio question time: l'esponente della Giunta Cirio definisce "paradossale" che vi siano Asl non completamente accessibili. Il montascale è infatti attualmente utilizzabile solo per pesi non superiori ai 150 chilogrammi, fatto che esclude la fruizione dei locali a tutti quei cittadini che si spostano con carrozzine elettrificate".