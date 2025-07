Giovani al centro del volontariato: None ospita il primo meeting Anpas

Inizia oggi, venerdì 4, a None il primo meeting dei Giovani Volontari Anpas Piemonte, che terminerà domenica 6 luglio.

L’Anpas Piemonte riunisce oltre 90 associazioni impegnate nei servizi di emergenza sanitaria 118, nei trasporti socio-sanitari, nella protezione civile e nella promozione del volontariato. Quello organizzato questo weekend è un campo residenziale gratuito dedicato a oltre 200 ragazzi e ragazze provenienti da tutta la Regione. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo dei giovani nel volontariato, promuovere la partecipazione attiva rafforzando i valori di solidarietà e cittadinanza.

Il programma si articola su tre giornate di formazione, laboratori pratici, attività di team building e momenti di confronto. È con l’accoglienza di oggi che prende il via l’evento. La registrazione sarà seguita dai saluti iniziali alle 17 e dalla divisione in gruppi di lavoro sul tema ‘Insieme per costruire il domani’ fino alle 19,30.

Dopo la cena delle 19,30, la giornata si concluderà dibattendo sul tema ‘Insieme per costruire il domani’.

Sabato 5 luglio la giornata inizia alle 7 con la colazione, seguita dall’accoglienza dalle 8 alle 9. Alle 9,30 si terrà, presso il ‘Palazzetto dello Sport’ di None, il talk ‘Il tempo dei giovani: volontariato, attesa e futuro’, che vedrà la partecipazione dello scrittore Fabio Geda, del presidente ‘Fict’ Luciano Squillaci, delle scrittrici Nagla Augelli e Marina Cuollo. Modererà il giornalista Andrea Cardoni di Anpas nazionale. A seguire, dalle 11 alle 13 si svolgeranno i tavoli di lavoro e riflessioni a gruppi, il pranzo alle 13, e dalle 14,30 alle 18 i corsi di formazione per i volontari. La giornata si chiuderà con la cena alle 19,30 e una serata musicale dalle 21 a mezzanotte.

Domenica 6 luglio, dalle 8 alle 9 ci sarà la colazione seguita dalla simulazione di una maxi emergenza sanitaria fino alle 12. Dopo il pranzo, l’evento si concluderà verso le 15,30 con riflessioni e saluti finali.