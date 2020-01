Risponde spavaldo ai poliziotti, ma gli trovano droga in casa: in manette insieme al fratello

Erano appostati sotto un’abitazione da tempo posta sotto controllo dalle forze dell'ordine quando gli agenti del Commissariato Barriera Milano hanno notato due persone sul balcone intente a nascondere qualcosa dietro un grosso frigo.



Entrati nell’appartamento, gli agenti hanno trovato due giovani senegalesi di 18 e 20 anni e hanno effettuato un controllo. Subito gli agenti hanno rinvenuto 1000 euro in contanti e materiale utile al confezionamento di sostanza stupefacente, quali involucri, lamette e taglierini.



A quel punto uno dei due, sprezzante, ha esclamato: “Tanto se non trovate la droga a casa non potete arrestarmi!”. Detto fatto. Gli agenti sapevano esattamente dove cercare: giunti nel ballatoio hanno infatti spostato il frigo, rinvenendo 60 dosi di crack, per un peso di circa 30 grammi. I due fratelli, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati.