Boom di occupazioni abusive di alloggi popolari a Torino, Ricca incontra il Prefetto

"Certamente - ha commentato il Presidente di Atc Piemonte Centrale Emilio Bolla - si tratta numeri molto contenuti, sulla totalità di quasi 30mila appartamenti gestiti complessivamente, ma si tratta comunque di un preoccupante aumento del fenomeno. Una crescita delle occupazioni che non corrisponde ad un numero maggiore di alloggi sfitti".

"Alcuni quartieri sono più esposti al fenomeno, vista la prevalenza di nuclei familiari numerosi in graduatoria che non favoriscono l’assegnazione degli appartamenti di piccole dimensioni, che restano sfitti più a lungo", ha concluso Bolla.

Per il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia le occupazioni abusive sono tutte "sbagliate, ma quelle di rom portano problemi di invivibilità e degrado inaccettabile". Da qui la proposta degli esponenti del partito della Meloni di un emendamento, alle legge regionale per il superamento dei campi, per espellere dall'Italia i rom che occupano.