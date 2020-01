Sanità, Bertola (M5s): "Dalla Giunta Cirio uno schiaffo ad Oss e utenti"

La Regione Piemonte, a guida Lega, chiude la porta in faccia alle richieste degli OSS (Operatori Socio Sanitari) sull'introduzione di un elenco regionale. Parare negativo, oggi in terza Commissione regionale, alla proposta di legge (prima firma Giorgio Bertola) per riconoscere il ruolo di operatore socio sanitario. L'assessore Chiorino ha bollato come “inutile” questa proposta, nonostante sia nata proprio dalle richieste degli operatori e del Comitato Tecnico Scientifico auditi solo pochi mesi fa in Regione.