Eternit: Schmidheiny rinviato a giudizio a Vercelli: dovrà rispondere di omicidio volontario

Il tribunale di Vercelli ha rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario il magnate belga dell'amianto Stephan Schmidheiny , ritenuto responsabile di centinaia di morti, tra ex lavoratori e residenti, mdeceduti tra il 1989 e gli anni Duemila nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato per mesotelioma pleurico dovuto all’inalazione di fibre di amianto.

La prima udienza si terrà dinanzi la Corte d'Assise di Novara il . Il Schmidheiny era stato condannato dal tribunale di Torino a 4 anni di reclusione per l'omicidio colposo di due operai dello stabilimento Eternit di Cavagnolo, Giulio Testore e Rita Rondano. Di recente il magnate ha rilasciato a un giornale svizzero frasi che hanno creato polemiche. "Quando oggi penso all’Italia - ha detto l'imprenditore - provo solo compassione per tutte le persone buone e oneste che sono costrette a vivere in questo Stato fallito".