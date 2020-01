Cercano di vendere sul web un furgone rubato, ma i clienti sono carabinieri: 2 arresti

Hanno cercato di vendere un furgone rubato su una piattaforma specializzata sul Web, ma quando il legittimo proprietario del mezzo ha visto l'’inserzione ha subito avvisato i carabinieri della compagnia di Venaria, che sono entrati in azione.



I militari si sono finti clienti interessati all'acquisto del mezzo e hanno iniziato una trattativa con i venditori e dopo aver concordato il prezzo di vendita in 3500 euro hanno fissato un appuntamento a Torino in via Bormida.



I carabinieri si sono presentati all'incontro e dopo aver visto il furgone si sono qualificati. Un nomade di 23 anni residente a Torino in via Germagnano presso il campo nomadi e un italiano di 44 anni sono stati denunciati per ricettazione.