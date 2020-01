Non tutto il Salone dell'auto se n'è andato dal Piemonte: resta il Gran Premio Parco Valentino

I mesi erano trascorsi scanditi dalle polemiche: il Salone dell'Auto parco Valentino abbandonava le sponde del Po (e la città delle quattro ruote) per andare in Lombardia. E invece, all'inizio del 2020, si scopre che qualcosa "rimarrà", se non a Torino, in Piemonte.

Più che un'eredità dell'evento organizzato da Andrea Levy - che aveva riscosso un grande successo di pubblico - un cordone ombelicale che non si è spezzato del tutto: se l'esposizione delle vetture, gli stand e gli ospiti saranno in effetti a Milano (e Monza), la nostra regione ospiterà ancora il Gran Premio Parco Valentino. C'è anche già una data segnata sul calendario: domenica 21 giugno, con un evento che dunque farà parte del calendario eventi di "Milano Monza Motor Show".